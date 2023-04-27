FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde Mesane Kanseri ameliyatlarında bir ilk gerçekleştirildi.

Çorum’da ilk olarak ileri evre mesane kanseri olan bir hastaya Prof. Dr. Murat Baykam ve Doç. Dr. Musa Ekici tarafından Trokalepidural kombine anestezi altında (sırttan uyuşturularak), hasta uyutulmadan uyanık olarak radikal sistoprostatektomi+ilealloop ( idrar torbası, prostat, döl yolları, lenf bezlerinin alınması ve bağırsaktan idrar torbası yapılması) cerrahisi uygulandı.

Hastane'den yapılan açıklmaya göre, Çorum'da yıllardır birçok merkezde olduğu gibi genel anestezi altında (hasta uyutularak) yapılan bu cerrahi ilk kez hasta uyanık halde iken yapıldığı ifade edildi.

Yapılan ameliyat ile ilgili bir açıklama yapan Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Baykam; "Hastanın daha önce yapılan kapalı ameliyatlarda tümörün mesane kas tabakasına yayılmış olduğunun görülmesi ve tümörün mesane içinde çok yaygın olması üzerine bu kararın aldık. Öncesinde hastanın kolon (barsak) kanserinden ameliyat olduğu için ameliyatın riskli olduğunu ayrıca, ek hastalıkları olan hastanın genel anestezi almasının çok riskli olacağı düşünüldüğü için Trokal Epidural Kombine Anestezi (sırttan uyuşturularak, ameliyat sırasında ve sonrasında ağrı duymaması için ağrı pompası ile anestezi yönetim şekli) ile uyanık olarak yapılmasına karar verdik. Hastanın ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde kalmasına ihtiyaç duyulmadığından serviste takibi yapıldı ve ağrısı olmadığından taburcu edildi." dedi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde açık ya da kapalı yöntemlerle birçok kanser cerrahisinin başaralı bir şekilde yapıldığına değinen Prof. Dr. Baykam, özellikle kanser cerrahilerinin multidisipliner bir yaklaşım ile yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Baykan, Çorum'da ilk defa gerçekleştirilen ameliyatta emeği geçen başta Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir olmak üzere, Üroloji ekibine, Dr. Öğretim üyesi Mehmet Yalvaç ve Anestezi ekibine, Doç. Dr. Ramazan Topçu ve Genel Cerrahi ekibine teşekkür etti.