Çorum'da hafif ticari aracın park halindeki 4 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
B.M.Ş. idaresindeki 19 TR 262 plakalı hafif ticari araç, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde park halindeki 4 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla caddeden kaldırılırdı.
Muhabir: Anadolu Ajansı