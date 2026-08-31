Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ağustos ayı Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; yeni yatırım yapmak isteyen sanayicilerin yer tahsis talepleri ve OSB’nin 6 aylık denetim raporu görüşülerek karara bağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılması planlanan iş birliği konusu değerlendirilirken, sosyal tesisler, altyapı çalışmaları ve sanayicilerin talepleri görüşülerek gerekli kararlar alındı.