Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin orman yangınlarına karşı denetimlerini 24 saat karadan ve dron ile havadan sürdürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ormanların paha biçilemez değerde olduğu, yangından korunması için jandarma ekiplerinin teyakkuz halinde bulunduğu belirtildi.

Yangınlardan korumak amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Piknik, mesire ve izin verilen alanlarda yakılan ateşlerin en geç saat 20.00'de söndürülmesi gerekmektedir. Piknik ve mesire yerlerinde dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak yasaktır. Köyler ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve orman ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır."