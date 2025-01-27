Çorum'da Millet Bahçesi'nde kadınlara özel hizmet verecek olan Kadın Lokali yakında hizmete giriyor.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi içerisinde açılacak Kadınlar Lokali’ni kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunulacağı belirtildi.

Sosyal tesiste kadınlara özel eğitici ve sosyal etkinlik alanı oluşturulurken, kadınların sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmaları hedefleniyor.

Lokalde aşçısından garsonuna tüm çalışanların kadın olacağı ve sadece kadınların kullanabileceği ifade edildi.