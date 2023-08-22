Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum merkeze bağlı Sevindikalan Köyü’nde 4 Ağustos Cuma günü kaybolan Alzheimer hastası Neşet Acar’dan 18 gündür haber alınamıyor.

Köyde arama çalışmaları devam ederken Acar ailesi Neşet Acar’ın yerini gösterenlere 150 bin lira para ödülü verileceğini ilan etti.

Kaybolduğunda üzerinde mavi çizgili tişört ve siyah pantolon bulunan Neşet Acar'ı arama çalışmaları ise kaldığı yerden devam ediyor.

Dağlık bir bölgede sürdürülen arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri eşlik ediyor.

Ailesi ve yakınları tarafından da köy ve çevresinde aranan ve kendisini ifade etmekte zorlanan 74 yaşındaki Neşet Acar’ı gören ya da yerini bilenlerin 112 Acil İhbar Hattı'nı aramalarını rica etti. Aile Neşet Acar’ın yerini gösterenlere de 150 bin lira vereceğini duyurdu.