Çorum’da 2025 yılında sağlık alanında yapılanların değerlendirildiği basın toplantısında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nden bu yıl 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zehir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vaka sayısının geçen yıl 28 iken bu yıl 38'e yükseldiğini ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Her kene vakasının ölümle sonuçlanacak diye bir sonucun söz konusu olmadığını vurgulayan Zehir, halen tedavi edecek bir ilaç ya da aşının olmamasının temel sorun olduğunu dile getirdi.