Çorum Eczacılar Odası Başkanı Erol Afacan, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Dünya Eczacılar Gününün, ilk olarak 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda ilan edildiğini belirtti.

Her yıl 25 Eylül tarihinde kutlanan bu özel günün, eczacılık mesleğinin evrensel değerlerini, sağlık hizmetlerindeki rolünü ve toplum sağlığına katkılarını görünür kılmak amacıyla tüm dünyada kutlandığını ifade eden Erol Afacan, “Bu kararın Türkiye’de alınmış olması, biz Türk eczacıları için ayrı bir onur kaynağıdır. Çünkü bu vesileyle, yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası camiada da eczacılık mesleğine katkımızın izleri bulunmaktadır” dedi.

Bugün eczacılığın, yalnızca ilacın teminiyle sınırlı bir meslek olmaktan çıktığını ve sağlık sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kaydeden Afacan, “Gelişmiş ülkelerde eczacılar; farmasötik bakım ile hastaların tedavi süreçlerini yakından takip etmekte, aşı uygulamaları ile toplum bağışıklığını güçlendirmekte, minör rahatsızlıklarda reçete yazma yetkisi ile hastalara hızlı ve etkin çözümler sunmakta,

kronik hastalık yönetiminde düzenli izlem ve danışmanlık yaparak sağlık yükünü azaltmakta, dijital sağlık hizmetleri aracılığıyla hastalara çevrim içi danışmanlık sağlamaktadır. Bu dönüşüm, eczacının “ilaç sunan kişi” kimliğinin ötesinde, “birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu” kimliğini güçlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de “beyaz önlüğün ardındaki güven” olarak sağlık yolculuğuna eşlik eden Türk eczacısının, yalnızca ilaç sunan değil, aynı zamanda bilgiye, rehberliğe ve güvene dayalı bir hizmetin taşıyıcısı olduğunu ve toplum sağlığının korunmasında kritik roller üstlendiğini dile getiren Afacan, “Ancak sağlık sistemimizin bugünkü ihtiyaçları değerlendirildiğinde, eczacılığın rolünün daha da genişletilerek uluslararası standartlara yükseltilmesi Türk Eczacısı için artık bir ihtiyaç değil zorunluluktur. Bizler, dünyanın geldiği noktayı görerek ve ülkemizin sağlık politikalarına katkı sunarak;

farmasötik bakım hizmetlerini kurumsallaştırmalı, eczanelerde aşı uygulamalarını yaygınlaştırmalı, minör rahatsızlıklarda reçete yazma yetkisini hayata geçirmeli,

kronik hastalıkların takibinde eczacının yetkilerini artırmalı, sağlık okuryazarlığını geliştirecek danışmanlık hizmetlerini güçlendirmeliyiz. Böylece hem halkımız daha hızlı, kolay ve güvenilir sağlık hizmetine ulaşacak hem de sağlık sistemimizin üzerindeki yük hafifleyecektir” dedi.

Eczacının, bilgisiyle doğruyu gösteren, güveniyle yol açan, sağlıkla toplumu geleceğe taşıyan bir meslek insanı olduğunu kaydeden Afacan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Biz eczacılar; ilacı yalnızca raftan veren değil, ilacın akılla, bilimle ve vicdanla yönetilmesini sağlayan bir sağlık danışmanıyız. Bugün, Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle; halkımıza bir kez daha söz veriyoruz: Bilgiyle, güvenle, sağlıkla yanınızdayız. Yetkililere sesleniyoruz: Eczacının yetkilerini genişleterek, bu dönüşümün önünü açın. Meslektaşlarımıza çağrımızdır: Geleceği birlikte yazalım, dönüşümün öncüsü olalım. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun. Eczacılar, dün olduğu gibi bugün de yarın da, bilgiyle, güvenle ve sağlıkla toplumun yanında olmaya devam edeceklerdir.”

(Haber Merkezi)