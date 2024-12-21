Kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteği artırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çorum'da kira desteğinin 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

İstanbul'da kira desteği 5 bin 500 liradan 8 bin liraya yükseldi. Ankara ve İzmir'de ise 4 bin 500 liradan 6 bin liraya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında geçerli olmak üzere kira desteğinin 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

Buna göre İstanbul'da kira desteği 5 bin 500 liradan 8 bin liraya yükseldi.

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de kira desteği 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

Kalan büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya yükseldi.