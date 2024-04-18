Çorum İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz sineği mücadelesinin başarıyla yapılabilmesi için sarı yapışkan tuzaklar kiraz bahçelerine asıldı.

İlaçlama zamanı zararlı canlıları yok etme ve üretilen meyvelerde ilaç kalıntısını en aza indirerek kanser tehlikesine karşı tedbir alma açısından çiftçilerle sahada bire bir eğitim çalışması yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda merkeze bağlı Deliler ve Ömerbey köylerinde, kiraz sineği ile mücadele amacıyla, çiftçilere kimyasal mücadele yerine biyoteknik mücadelenin önemini anlattı ve kiraz bahçelerine sarı tuzaklar astı.

Kurulan sarı tuzaklarla zararlı canlıların ağaçlara verdiği zararın önüne geçmesi hedefleniyor.