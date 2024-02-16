Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı konut satış istatistiklerine göre Çorum'da konut satışları dip yaptı.

TÜİK rakamlarına göre geçen ay konut satış rakamları bir önceki aya göre neredeyse yarı yarıya azaldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve %16,7 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve %8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve %6,5 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

439 KONUT SATILDI

Çorum’da ise Ocak ayında 439 konut satıldı.

2023 yılı Aralık ayında ise Çorum'da 829 konut satılmıştı.