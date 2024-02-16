Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkanı Adayı Av. Yaşar Anaç, seçim çalışmaları kapsamında sivil topum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıcal’ı ziyaret eden Av. Yaşar Anaç, iş insanlarının kıymetli olduklarını belirterek, “Hem sermayelerini hem de ömürlerini ortaya koyarak memlekete hizmet etmektedirler. Faize dayalı kazanç yerine bir taraftan katma değer üreterek Çorum ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlanmakta, bir taraftan da bir çok insana iş imkânı sağlanmaktadırlar. 31 Mart sonrası Çorum' u milli görüş belediyeciliği ile buluşturduğumuzda ne rantçı ne heykelci ne de örgütçü bir belediyecilik anlayışıyla değil, ahlaklı belediyeciliğin gereği her zaman iş insanımızın yanında ve yakınında olacağız." dedi.

MÜSİAD ziyaretiyle de ilgili bilgi veren Anaç, “MÜSİAD çok önemli bir sivil topum kuruluşudur. MÜSİAD'ın kuruluşunda Milli Görüş liderimiz merhum Necmettin Erbakan hocamız çok etkin bir rol almıştır. Keza ben de MÜSİAD Çorum Şube kurucularından birisiyim. Bizde Milli Görüş liderimiz Erbakan hocamız gibi üretime dayalı özellikle ağır sanayi odaklı Türkiye ve Çorum hayalimiz vardır. Her alanda milli ve manevi kalkınmanın gerçekleştirilmesi için de Çorum Belediye Başkanı olduğumuzda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. İş insanlarımızın yer aldığı her iki kuruluş, başkanlarının sıcak, samimi ilgi ve alakaları sebebi ile kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anaç daha sonra ziyaretlerine Ensar Vakfı, Kızılay Çorum Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti, Çorum - Der Önder, Semerkand Gönülleri Derneği, Ulukavak Yaşatma ve Dayanışma Derneği, Gülabibey Sosyal Yardımlaşma Derneği, Dermander, Süheybi Rumi Kültür Eğitim Derneği, Hayrat İyilik Kapısı ve Çağrı Vakfı ile devam etti.

Ziyaret ettiği sivil toplum kuruluşlarının milli ve manevi değerlere sahip gençlerin yetişmesinde büyük emekleri ve katkılarının olduğunu aktaran Anaç, “Her türlü fedakârlık gerektiren, bu hizmetleri ifa eden sivil toplum kuruluşlarımızın mensupları ve başkanlarından Allah razı olsun. Çorum Belediye Başkanı olduğumuzda da sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte insanımızın, gençlerimizin milli bir şuur ile yetişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Bizleri yakın ilgi alaka ile karşılayan ve ağırlayan tüm sivil toplum kuruluşu mensup ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.