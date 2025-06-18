Sungurlu’ya bağlı Yukarı Beşpınar köyünde, içme suyunun Tirkeş köyüne aktarılmak istenmesiyle başlayan kriz büyüyerek jandarmalık oldu. Daha önce içme suyu paylaşımına karşı çıkan ve konuyu Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal’a ileten köylüler, bu kez jandarma ekipleriyle karşı karşıya geldi.

Sungurlu Televizyonu haber sitesinde yer alan habere göre, yaklaşık altmış yıldır su sıkıntısı çeken Yukarı Beşpınar köyü, kendi imkanlarıyla sorunlarına çözüm arayarak güneş panelleriyle su temin etmiş, köy halkı, mevcut kaynaklarının kendi ihtiyaçlarını dahi karşılamadığını ve suyun başka bir köye verilmesine razı olmadıklarını defalarca dile getirdiği ifade edildi.

Son yaşanan gelişmede, köylüler alınan karara tepki göstermek için toplandı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleriyle vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Köylüler, bu uygulamanın iki köy arasında gereksiz bir çatışma ortamı oluşturacağını ve kararın geri çekilmesi gerektiğini ifade ettiler.