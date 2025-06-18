Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Milli Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Müslüman Topluluklar Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ortaklığında düzenlenen 'Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması’nda Türkiye 1.'si oldu.

"Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması"nın ödül töreni Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması Geleceğin Ustaları" kategorisinde Türkiye birincisi olan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Itri Kültür ve Sanat Topluluğu'na da törende ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrencileri tebrik ederek, "Ezgileriyle geçmişten geleceğe köprü kuran öğrencilerimizi alkışlıyor, bu büyük başarıda emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.