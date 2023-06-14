Vali Yardımcısı Tamer Orhan başkanlığında toplanan Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban kesim yerlerini belirledi.

Kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine yardımcı olmak amacıyla İl Müftülüğü’nden toplanan komisyon, gündem maddelerini görüştü.

Komisyon tarafından belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:

Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. Mehmet Akif Ersoy 38. Sok. ve Sülüklü Evler 48. Sokak kesişimi park alanı,

Mimar Sinan Mahallesi 14. Sok. ve 29. Sokak kesiştiği nokta,

Gülabibey Mah. Mevlana Camii Yanı,

Buharaevler Mah. Hz. İbrahim Camii Yanı,

Ulukavak Mah. İkbalkent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sokak,

Ulukavak Mah. Çamdeğirmeni Sokak (Çiftlik Mezarlığı arkası),

Buharaevler Mah. 5. Caddesi,

İskilip Yolu 5.km.deki Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı,

Çorum Belediyesi Mezbahası Tesisi ( Ulukavak Mah. İskilip Yolu Cd. No: 120/1),

OLG grup hayvancılık et kombinası İskilip Yolu üzeri 2.km. (Haber Merkezi)