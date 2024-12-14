Üyük Köyü nüfusuna kayıtlı eski zahireci esnafı Mustafa Beker’ın torunu Ahmet Yunus Özçiftçi (24) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bekatel Telefon sahibi Ahmet Beker’ın de yeğeni olan Çorumlu genç, yaklaşık bir hafta önce İngiltere’de geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

İngiltere’de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, kurduğu kargo şirketini yöneten talihsiz gencin vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.

İngiltere’den Türkiye’ye bugün getirilen merhumun cenazesi yarın ikindi namazından sonra Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.