Çorum'da kamu hastanelerinde mesai dışı poliklinik uygulaması devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde hastaneye gitme fırsatı bulamayan ve randevu alamayan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla başlatılan "Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti" uygulaması, hafta içi her gün 17:00 / 20:00 saatleri arasında devam ediyor.

17 SERVİSTE MESAİ DIŞI HİZMET

Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Şubat ayında Çocuk Nörolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Endokrinoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göz Sağlığı ve Hastalıklar, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji, Ortopedi, Radyoloji ve Üroloji servisinde mesai dışında 17:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

DİŞ HASTANESİ'NDE SALI VE PERŞEMBE GÜNLERİ

Osmancık Devlet Hastanesi'nde ise Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji ile Üroloji servisinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilirken, Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde de Şubat ayında Salı ve Perşembe günleri saat 17:00-19:00 arası 7 hekim ile mesai dışı poliklinik uygulaması yapılacağı belirtildi.

Mesai dışı poliklinikler MHRS sistemine tanımlanırken, poliklinik randevusu almak 182 nolu telefondan alınabilecek.