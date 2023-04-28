Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden savunma sanayi fabrikalarının numune üretimi yapım aşamasına geldiği bildirildi.

Ahlatcı Gold Force Küresel Barut fabrikası, Nitrogliserin fabrikası ve Nitroselüloz fabrikası ile Arca Kapsül üretim fabrikası ve Mıte Defence Fişek üretim fabrikası, OSB’de 4 bin dönüme yayılan 3 farklı firmanın 5 farklı fabrikası açılış için gün sayıyor.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleriyle OSB’ye savunma sanayi fabrikalarının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ağustos 2022 tarihinde atılmıştı. İnşaatında yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı fabrikaların numune üretimi yapım aşamasına geldiği belirtildi.

Fabrikaların inşaatlarının planlandığı şekilde devam ettiği ve yakında üretime geçeceği bildirildi.