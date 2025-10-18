Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum'da Motorlu Kara Taşıt Sayısı Bir Yılda 13 bin 321 Adet Arttı

Çorum İlinde 2025 yılı Eylül ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1 268 adet (% 0,5), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 13 bin 321 adet (% 6,4) artarak 222 bin 260 adete ulaştı.

2025 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 33 milyon 20 bin 263 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmakta.

Çorum ili toplam 222 bin 260 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının % 0,7'sine sahiptir.

2025 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Çorum'daki toplam 222 bin 260 motorlu kara taşıtının; % 44,6'sı (99 bin 179 adet) otomobil, % 1,1'i (2 bin 547 adet) minibüs, % 0,5'i (1 026 adet) otobüs, % 11,5'i (25 bin 488 adet) kamyonet, % 2,8'i (6 bin 307 adet) kamyon, % 17,6'sı (39 bin 172 adet) motosiklet, % 0,2'si (534 adet) özel amaçlı taşıtlar ve % 21.6'sı (48 bin 7 adet) traktörden oluşmakta.

Çorum'da Eylül ayında 5 bin 655 adet taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan taşıtlar içinde % 61,2 ile ilk sırada yer alan otomobili % 14.1 ile traktör ve % 11,0 ile kamyonet takip etti.

Çorum İlinde 2025 yılı Eylül ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (% 21,1), özel amaçlı taşıtlar (% 10.6) ve otomobil (% 5,2) şeklinde gerçekleşti.