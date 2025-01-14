Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “70’ler-80’ler Nostalji Konseri” yoğun ilgi gördü.

Çorum Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Gelişim Orkestrası’nın sahne aldığı 70’ler-80’ler Nostalji Konseri Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konsere Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Konserde salonu dolduran vatandaşlar birbirinden güzel şarkılarla geçmişe yolculuk yaptı.

Gelişim Orkestrası üyeleri Mehmet Akif Çıta, Suat Coşkuner, Levent Coşkuner, Mahmut Aktaş ve Sezgin Dıvrak’a solist olarak Müzik Öğretmeni Gökben Tuygun eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Gelişim Orkestrası 1970 ve 1980’li yıllarda hafızalara kazınan şarkıları seslendirdi.

Konserin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Solist Gökben Tuygun ve orkestra üyelerine çiçek takdim etti.