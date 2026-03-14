Çorum Mobilyacılar Odası tarafından oda üyelerine iftar yemeği verildi.

Mobilyacılar Odası üyelerini iftar yemeğinde buluşturan Oda Başkanı Fatih Erdal, birlik ve beraberlik mesajı vererek, tüm İslam Alemi’nin Ramazan ayını tebrik etti.

Geçtiğimiz Perşembe Günü Gülüm Düğün Salonu’nda düzenlenen iftara oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Yemeğe, ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yanı sıra Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Çilingirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Arap Ali Gür, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gazi Demir, Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, Birlik ve Odanın önceki dönem Başkanlarından Arif Erdal ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Dualar eşliğinde hep birlikte iftar açan oda üyesi esnaf, İslam coğrafyasının huzur ve refahı için el açıp dua etti.

Yemeğin ardından teşekkür konuşması yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, tüm esnaf camiasının Ramazan ayını ve önümüzdeki günlerde kutlanacak Ramazan Bayramlarını kutladılar.