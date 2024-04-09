Türkiye‘nin çeşitli bölgelerinde yer altı sularının aşırı kullanımı sonucu oluşan obruklar, çevre ve toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Konya Teknik Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Fetullah Arık, özellikle Konya‘da sayıları 2 bin 200’ü geçen obruk vakalarının, şimdi de aralarında Çorum'un da bulunduğu 16 farklı il için risk teşkil ettiğini belirterek, bu illerde de obruk risk haritası oluşturma çalışmalarının planlandığını duyurdu.

DHA’nın aktardığına göre Konya Ovası‘nda son yıllarda obruk sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Özellikle Karapınar ilçesi başta olmak üzere, Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin gibi ilçelerde obruk oluşumları gözlemlendi.

Bu gelişme üzerine AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi işbirliği ile bir obruk risk haritası hazırlama çalışması başlatıldı.

Prof. Dr. Arık’ın liderliğindeki ekip, 3 yıl süren bir çalışmanın ardından Konya için obruk risk haritasını tamamladı.

Prof. Dr. Arık’a göre, obruk problemi, sadece bu Konya ile sınırlı değil. Çorum, Karaman, Aksaray, Niğde, Ankara, Eskişehir, Sivas, Çankırı, Yozgat, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Denizli ve Manisa‘da da obruk oluşum riski bulunuyor.

Risk haritası, yer altı su kaynaklarının yönetimi ve korunması konusunda acil önlemlerin alınması gerektiğini gösteriyor.

2023’ün Kasım ayında risk altındaki bu illerdeki AFAD görevlileri, teknik personel ve yöneticiler için bir eğitim semineri düzenlendi. Bu eğitimle, Konya’daki gibi bir obruk risk haritası oluşturma çalışmalarına hazırlık yapıldı. Prof. Dr. Arık, tüm Türkiye genelinde obruk risk haritasının yaygınlaştırılacağını ve bu haritanın, ilerleyen dönemlerde yapılacak tüm planlamalarda göz önünde bulundurulacağını vurguladı.

Türkiye genelindeki obruk tehlikesine karşı alınacak önlemler, ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirilecek. Riskin yüksek olduğu alanların tespiti ve bu bilginin imar ile tarımsal planlamada kullanılması, olası zararların önlenmesinde kritik bir rol oynayacak.