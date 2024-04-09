Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı boyunca havaların nasıl olacağı belirtildi.

Çorum’un da yer aldığı bölgede hafta başından itibaren bulutlanmanın artarak Salı (Arefe) günü yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Salı günü iç ve batı kesimlerde, bayramın 1. Günü ise (Çarşamba) ise kıyı ve doğu kesimlerde artmasının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bayram boyunca hava tahminleri şöyle:

“Arefe günü (09.04.2024 Salı): Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Amasya, Çorum’un güneydoğu kesimleri ile Ordu’nun güney kesimleri yerel sağanak yağışlı,

Samsun 8/15, Sinop 12/17, Ordu 10/15, Tokat 6/23, Amasya 5/25, Çorum ve Kastamonu 2/22 °C.

Bayramın 1. günü (10.04.2024 Çarşamba): Parçalı ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu, Samsun ve Tokat 9/19, Sinop 12/19, Ordu 11/17, Çorum 5/23, Kastamonu 3/23 ve Amasya 7/24 °C.

Bayramın 2. günü (11.04.2024 Perşembe): Parçalı ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu, Samsun 12/19, Sinop 14/19, Ordu 12/18, Çorum 5/24, Kastamonu 3/22, Tokat 9/20 ve Amasya 8/23 °C.

Bayramın 3. günü (12.04.2024 Cuma): Parçalı ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu, Tokat ve Ordu çevreleri yerel sağanak yağışlı, Samsun 12/20, Sinop 14/20, Ordu 12/18, Çorum 6/24, Kastamonu 4/23, Tokat 10/20 ve Amasya 9/24 °C.