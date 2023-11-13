Tahmini Okuma Süresi: dakika

Erkekler 2. Voleybol Liginde Sungurlu Belediyespor, Ankara Tusaşspor önünde kötü başladığı maçı 3-1 kazanarak ligde yarışta 'bende varım' dedi.

İlk seti 25-14 kaybeden Sungurlu Belediyespor nefes kesen ikinci seti 30-28 kazandı ve sonraki setleride alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde ilk iki maçını kazanan geçen hafta Başkent’ten puansız dönen Sungurlu belediyespor Ankara Tusaşspor önünde bu mağlubiyeti telefi ederek yarışa ortak olmak için kazanmak zorundaydı.

Maça oldukça tutuk başlayan ve bireysel hatayı çok yapan Sungurlu Belediyespor rakibine kolay sayı imkanı verdi ve konuk takım seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci set ise inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı sayılarla geçen bu sette set beş kez uzatmaya gitti. Karşılıklı sayılar ile devam eden bu setin final bölümünde bireysel hatalar sonucunda 30-28 galip gelen Sungurlu Belediyespor 1-1 beraberliği yakaladı.

Üçüncü sete bu moralle başlayan Sungurlu Belediyespor hücumdaki etkili oyunu karşısında bireysel hatayı en aza indirince rakibin direncini erken kırdı ve peş peşe bulduğu sayılarla seti 25-14 kazanan temsilcimiz maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Dördüncü setede hızlı başlayan Sungurlu Belediyespor üstünlüğü ele geçirdi ve 17-11 üstünlüğü yakaladı.

Bu bölümde rehavete düşen temsilcimiz biranda skoru 20-19’a getiren Tusaşspor sete ve maça ortak oldu.

Bu bölümden sonra yeniden kontrolü eline geçiren Sungurlu Belediyespor peş peşe bulduğu sayılarla seti 25-21 maçıda 3-1 kazanarak haftayı üç puanla tamamladı ve zirveye ortak oldu.

Bu galibiyet ile Sungurlu Belediyespor beş maçta 8 puanla üçüncü sıraya yükselirken Tusaşspor ise 6 puanda kaldı.