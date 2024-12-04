Bu yazı Türk PDR-DER'in 2025 yılı Haziran ayı içerisinde Çorum'da "Pozitif Psikoloji" başlığı altında sempozyum düzenleyeceğini duyurması nedeniyle hazırlanmıştır. Aşağıda yer alan yazıda Çorum Türk PDR-DER il yönetimi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan "1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu"nu tanıtabilmek adına 5 kısa soruya yer verilmiştir. Sempozyuma ilişkin soruları yanıtlamayı yeniden kabul eden ve kıymetli fikirlerini paylaşarak yazının hazırlanmasına katkıda bulunan Türk PDR-Der Çorum İl Başkanı Uzm. Psikolojik Danışman Aykut Aydemir'e tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

1. Sempozyum düzenlenme fikrinin ortaya çıkış süreci nasıldı? Düzenlenecek sempozyumun konu alanına karar verilmesindeki etkenler nelerdi?

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum İl Temsilciliği görevini devraldığımdan bu yana ilimizde pek çok çalışmaya yönetim ekibimle birlikte imzamızı attık. Meslektaşlarımızın gelişimi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim protokolleri, gençlerimizin yararına Belediye Başkanlığımız ile Tercih ve Kariyer Danışmanlığı ve yıl boyunca sürmesini planladığımız yeni çalışmalarımızın yanına bir de sempozyum eklemek bizim görev süremiz boyunca belki de yapacağımız en kıymetli çalışma olacaktır. Sempozyum aslında bir bilim şenliğidir. Alanında uzman isimlerin bir araya gelerek özenle seçilmiş davetlilere sunacağı ve kamuoyuna bir çıktısı olan bilimsel bir faaliyettir. Genel Başkanımız sayın Mesut YILDIRIM ve Genel Sekreterimiz Ahmet DURAN ile birlikte yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar üzerine sohbet ederken ortaya çıkan sempozyum fikri, il yönetim kurulu üyelerimiz Mahmut Yaser MERT, siz Seçim BÜYÜKÇATALBAŞ, Berfin BALCI, Elif AKDAĞ, Tuğba HOŞGÖR ve Tülay Yatağan BAYRAM'ın kıymetli destekleri ile nihayete ulaştı. Konu seçiminde ise birkaç farklı başlıkta değerlendirme yaptık ancak pozitif psikoloji günümüz yaşam şartları içerisinde yaygınlaşan ve ihtiyaçlara karşılık veren bir ekol olarak ortak onayımızı alan bir başlık oldu. Çünkü pozitif psikoloji özünde hayatı, bireyin güçlü yönleri ve yetenekleri ile yaşanılır kılmaktır. Bu haliyle ulusal anlamda ilki şehrimizde yapılacak olan 1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu'nun faydalı olması dileklerimi şimdiden iletmek isterim.

2. Sempozyum süresince katılımcılara sağlamayı düşündüğünüz kolaylıklar nelerdir? Sempozyuma ek olarak planlanan etkinlikler mevcut mu?

Süreci düşünmenin hepimiz için şimdiden oldukça heyecan verici olduğunu söylemekisterim. İlimiz dışından gelecek olan katılımcılar için konaklama, yol, yemek gibi hususlarda kolaylıkları elbette sağlamayı planlıyoruz. Bu hususta iş birliği içerisinde olacağımız kurumların destekleri de oldukça kıymetli olacaktır. Sempozyumun ikinci günü için düşündüğümüz Hitit Gezisi için de yine planlamalarımız olacaktır.

3. Düzenlenecek olan sempozyumun Çorum'a ve Çorum'daki meslektaşlarımıza hangi açıdan katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz.

Burada iki önemli husus ön plana çıkmaktadır. İlki meslektaşlarımız açısından bilimsel bir etkinlik ortamının oluşması, mesleki gelişim ve mesleki tatmin açısından olumlu bir katkı sunulacak olması ve il dışından gelecek olan katılımcılar ile buluşularak mesleki etkileşimin de sağlanması. Diğeri ise ilimizin böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olması ve ilimizin tanıtımının yapılması Hitit Gezisi ile kültürel mirasımızın ziyaretçilere sunulacak olması yeni etkinliklere de kapı aralayacaktır diye düşünmekteyim.

4. Sempozyum için iş birliğine ihtiyaç duyacak mısınız? Bu konuda ortaklaşa konuşulmuş bir planınız var mı?

Elbette, isteriz ki Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu hususta pek çok kurum ile birlikte en iyi organizasyonu yapmak niyetindeyiz. Bunun için ilgili kurumlara ziyaretlerimizi planlayarak yapacağız.

5. Türk PDR-DER Çorum İl Yönetimi adına sempozyumla ilgili son olarak neler söylemek istersiniz?

Daha önce söylediğim gibi il yönetimi olarak görevi devraldığımız bir buçuk yılda pek çok önemli çalışmayı gerçekleştirdik. Tecrübemizi artık daha büyük organizasyonlar ile sınamak istiyoruz. Bu hususta yönetim kuruluna güvenim tamdır. Kıymetli arkadaşlarım Yaprak Biçer ve siz Seçim Büyükçatalbaş doktora düzeyinde kariyerine devam etmekteyken alanımızda uzman isimler olan Tülay Yatağan Bayram ve Göksel Tandoğan'ın yanında tecrübe ve birikimleri ile Mahmut Yaser Mert, Berfin Balcı, Elif Akdağ, Hatice Şarlavuk, Selcan Merve Berçin ve ekibimize henüz dahil olan genç arkadaşlarımız Mertali ARO, Tuğba HOŞGÖR ve Hasan Ergün'ün mesleki deneyimleri ile bu organizasyonda oluşları beni heyecanlandırmaktadır. Ayrıca görevlerine henüz başlamış olan Sungurlu İlçe Temsilcimiz Mehmet ALTUNKUM ve Alaca İlçe Temsilcimiz Ayşenur DUGAN'ın katkıları da oldukça kıymetli olacaktır.

Bu kıymetli sohbet için ve böylesi bir organizasyonda deneyimleriniz ile birlikte yanımızda bulunağınız için çok teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarımıza saygılar ve selamlar.