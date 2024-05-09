Çorum'da, 16 kız, 16 erkek takımının mücadele ettiği Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Ragbi Şampiyonası heyecanı başladı.

Çorum, büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Yıldızlar (kız-erkek) Türkiye Ragbi Şampiyonası dün Çorum'da başladı.

Ulukavak mahallesindeki Nazmi Avluca Sahası'nda 3 gün sürecek şampiyonada 16 kız, 16 erkek olmak üzere 32 takım mücadele ediyor.

Teknik toplantı sonrası grup ve statünün belli olması ile birlikte ilk maçlar dün Nazmi Avluca Sahası'nda oynandı.

Heyecan bugün oynanacak grup maçları ile kaldığı yerden devam edecek.