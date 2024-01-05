Çorum'da bir kişisel gelişim kursunda öğretmen olarak görev yapan U.I(34), 14 yaşındaki bir öğrencisine cep telefonundan mesajla tacizde bulunduğu iddiası üzerine hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kız öğrencinin annesi U.I'nın rahatsız edici mesajlarını delil göstererek şikayetçi oldu.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri mesajları inceledikten sonra öğretmeni gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe '100 metreden fazla yaklaşmamak' koşulu ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.