Çorum'un İskilip ilçesinde 2017'de başlanan Redif Kışlası'nın restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırıldı.

Restorasyonu tamamlanarak kullanıma sunulan İskilip Redif Kışlasında İskilip Kaymakamlığı proje ekibi koordinesinde, İskilip Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından öğrenciler için film gösterimi etkinliği düzenlendi.

İlk film gösterimi, İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile yapıldı.

REDİF KIŞLASI HAKKINDA

Balkan, Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında faal olarak kullanılan Redif Kışlası, tarihi dokusuna uygun bir şekilde yenilendi.

Redif Kışlası, Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra dönemin "Meclis-i Şura"sı tarafından ülke genelinde redif askeri kışlaları kurulması kararının ardından 20. yüzyılın başlarında İskilip ilçesinde inşa edildi.

Kışla, Çorum İl Özel İdaresince restore edilerek 265 koltuk kapasiteli konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarıyla Misak-ı Milli İlkokulu ek binası olarak hizmet verecek.

2017 yılında ihalesi yapılan kışla, yapım işi esnasında tarihi taş duvarların imalatlarında öngörülemeyen iş artışı olması nedeniyle restorasyon projesi tamamlanamamış, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon işi tasfiye edildimişti.

Yeniden ihaleye çıkan kışla projesi tamamlanarak turizme kazandırıldı.