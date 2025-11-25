Çorum'da tefecilik suçu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Müşteki A.K.'nin avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatı üzerine tefecilik suçunu işledikleri iddiasıyla şüpheliler T.K., M.D., A.T., F.T. hakkında teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda 25 Kasım 2025 tarihinde şüphelilerin ev ve işyerlerinde gerekli arama işlemleri yapıldı, çok sayıda döküman ve dijital veriye el konuldu.

Şüpheliler T.K., M.D., A.T., F.T. gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği, soruşturmanın aşamaları ile ilgili kamuoyuna bilgi verileceği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.