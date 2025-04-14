Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti.

Çorum'un, zengin kültürü, tarihi ve doğal güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu belirten Vali Çalgan; "Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması için turizm sektörünün tüm paydaşları ile güç birliği içinde, kararlılıkla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 49.Turizm Haftası vesilesiyle, ilimizin ve ülkemizin turizmde daha ileriye gitmesini sağlayan tüm kurum, kuruluş ve turizm sektörü çalışanlarımızın haftasını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.