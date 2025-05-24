Çorum 'da Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu başladı.

Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve PDR Derneği Çorum İl Temsilciliğince, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Şerife Işık "Sosyal Duygusal Beceriler" ve Prof. Dr. Tahsin İlhan "Mutluluğun Anahtarı Nerede" konulu sunum yaptı.

Prof. Dr. Oğuzhan Kırdök moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise Prof. Dr. Şerife Işık, Prof. Dr. Tahsin İlhan ve Prof. Dr. Tayfun Doğan'ın konuşmacı olduğu "Pozitif Psikoloji Bağlamında Psikolojik Danışmanlığın Farklı Yönleri” konulu panel düzenlendi.

Sempozyumun açılışına Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Türk PDR Derneği Başkanı Mesut Yıldırım, Türk PDR Derneği Çorum İl Başkanı Aykut Aydemir, okul müdürleri, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar katıldı.

Yarın sona erecek olan sempozyumda, kentte görev yapan psikolojik danışmanlar için atölye çalışmaları yapılacak.