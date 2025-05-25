Çorum 'da Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması düzenlendi.

Çorum Belediyesi ve Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübünce organize edilen yarışma, Çorum Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanlar, veteriner kontrolü ve teknik toplantıyla başlayan yarışmada uluslararası 100 kilometre junior, uluslararası 100 kilometre yetişkin ve uluslararası 120 kilometre junior kategorisi etapları koşuldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran ve yarışmanın organizatörü Hikmet Burhan Kaya tarafından verildi.

Tahtasız, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanları tebrik etti.

Çorum 'da uluslararası yarışma yapılabilecek at biniciliği tesisi bulunduğunu belirten Tahtasız, yarışmaların gelecekte de devam etmesini temenni etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, Çorum 'da at biniciliği alanında ilk uluslararası etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "Birçok ülkeden gelen yarışmacı, hakem ve teknik ekibin desteğiyle bu organizasyondan yüzümüzün akıyla çıktık." dedi.

Kaya ise yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığına dikkati çekerek, gelecekte daha geniş kapsamlı yarışmalar düzenlemek istediklerini kaydetti.