Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği, Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik futbol turnuvası başladı.

Öğrencilerin hem birbiriyle hem de diğer ülkelerden gelen öğrencilerle kaynaşarak kardeşlik ikliminin oluşması için düzenlenen tunuvaya 13 farklı ülkeden 16 takım katıldı.

Çorum Millet bahçesi sahasında gerçekleşen ve çekişmeli geçen ön eleme maçları renkli görüntülere de sahne oldu.

Eleme usulü gerçekleşen turnuvada; Azerbaycan, Mısır, Suriye, Somali, Mali, Sudan, Gambia, Kamerun ülke takımları çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Hem Miller Bahçesini ziyaret eden Çorum halkı hem de uluslararası öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Turnuvanın çeyrek finaller karşılaşmaları 14 Mayıs Salı günü; yarı final karşılaşmaları 15 Mayıs Çarşamba günü ve Final karşılaşması ise 16 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

"Biz Bir Milletiz" sloganıyla yola çıkan Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Muhammet Fatih Kirenci, Sporun birleştirici gücünün altını çizerek Uluslararası Öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmaları değerlendirdi:

"Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği olarak misafir öğrencilerin evrensel kardeşlik bilincine sahip, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında olan, İslam kültür ve tarihinin ana hatlarına vakıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer gönüllü medeniyet elçisi olarak ülkelerine dönmeleri temel gayemizdir. Bu kapsamda şehrimizde üniversite eğitimi görmeleri için misafir ettiğimiz öğrencilere yönelik hayatları oyunca tebessümle hatırlayacakları bir organizasyon yapmak istedik. Üniversite'de öğrenim gören 63 farklı ülkeden 1394 öğrencimiz bulunuyor. Takım çıkartabilen 13 ülke ile Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvasının ilkini bu sene başlattık. İnşallah önümüzdeki senelerde de böylesi tunuvalar düzenleyip misafir öğrencilerin şehrimizden güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerine vesile olacağız. Böylelikle farklı coğrafyalarla şehrimiz arasında bir gönül köprüsü kurulmuş olacak"