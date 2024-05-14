‘Geçmişi tamamen unuttuk Çorum maçını düşünüyoruz’ ‘Geçmişi tamamen unuttuk Çorum maçını düşünüyoruz’

2. Amatör Küme’de son hafta maçları öncesinde final grubuna yükselen ikinci takım da belli oldu.

Son iki takım ise son hafta maçları sonunda belli olacak.

A grubunda hafta sonu oynanan maçlarda lider Mecitözü Gençlerbirliği, Düvenci Belediyespor deplasmanında 3-0 galip gelerek son maçlar öncesinde final grubuna yükselmeyi garantiledi.

Haftanın diğer maçında ise Alacagücüspor ligdeki çıkışını Sungurluspor deplasmanında 7-0 kazanarak sürdürdü. 

Grupta son hafta oynanacak Alacagücüspor- Buharaspor maçı gruptan çıkacak ikinci takımı belirleyecek.

Alacagücüspor takımına beraberlik yetiyor Buharaspor’un kazanmakta başka şansı bulunmuyor.

B grubundan ise Osmancıkgücü takımı daha önce çıkmayı garantiledi.

Gruptan çıkacak ikinci takım ise hafta sonu oynanacak son maçlardan sonra belli olacak.

Lig ikincisi Oğuzlar Belediyespor 6 puana sahip.

5 puanla ikinci sırada bulunan Mecitözüspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maçı kazanan takım grup ikincisi olacak.

Berabere bitmesi halinde ise Bayat Belediyespor, Osmancıkgücüspor deplasmanında kazanması halinde final grubuna yükselecek.