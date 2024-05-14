2. Amatör Küme’de son hafta maçları öncesinde final grubuna yükselen ikinci takım da belli oldu.
Son iki takım ise son hafta maçları sonunda belli olacak.
A grubunda hafta sonu oynanan maçlarda lider Mecitözü Gençlerbirliği, Düvenci Belediyespor deplasmanında 3-0 galip gelerek son maçlar öncesinde final grubuna yükselmeyi garantiledi.
Haftanın diğer maçında ise Alacagücüspor ligdeki çıkışını Sungurluspor deplasmanında 7-0 kazanarak sürdürdü.
Grupta son hafta oynanacak Alacagücüspor- Buharaspor maçı gruptan çıkacak ikinci takımı belirleyecek.
Alacagücüspor takımına beraberlik yetiyor Buharaspor’un kazanmakta başka şansı bulunmuyor.
B grubundan ise Osmancıkgücü takımı daha önce çıkmayı garantiledi.
Gruptan çıkacak ikinci takım ise hafta sonu oynanacak son maçlardan sonra belli olacak.
Lig ikincisi Oğuzlar Belediyespor 6 puana sahip.
5 puanla ikinci sırada bulunan Mecitözüspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Bu maçı kazanan takım grup ikincisi olacak.
Berabere bitmesi halinde ise Bayat Belediyespor, Osmancıkgücüspor deplasmanında kazanması halinde final grubuna yükselecek.