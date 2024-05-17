Çorum’da görüntüsü fotokapana yansıyan vaşak, ormanda bitki örtüsüyle kendini kamufle etti.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), Çorum Kargı’da görüntülenen vaşağın fotoğrafını “Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz? notuyla paylaştı.

Ormanların hayaleti olarak adlandırılıp kedigiller familyasından orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabani hayvan türlerinden olan vaşağı fotokapanla Gürhan Gürkaynak fotoğrafladı.

Kediye benzemekle birlikte normal kedi ağırlığından 5-6 kat daha ağır olan vaşağın engebeli arazilerde ve genellikle çam ormanlarında yaşadığının belirtildiği paylaşımda avlanılmasının yasak olduğuna vurgu yapıldı.