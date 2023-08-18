Tahmini Okuma Süresi: dakika

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ederken hükümetin zam tekliflerini kabul etmeyen Memur-Sen, 81 ilde eş zamanlı eylem yaptı.

Çorum’da da Memur Sen İl Temsilciliği PTT binası önünde bir basın açıklaması yaparak, yapılan zammı kabul etmediklerini açıkladı.

Ellerinde ‘Zammı enflasyon değil, masa belirlesin’, ‘Emekten tasarruf olmaz’, ‘Gelir dağılımında adalet istiyoruz’, ‘8077 lira seyyanen zam emeklilere de yansıtılmalı’ yazılı dövizlerle eylem yapan Memur Sen üyeleri; “Refah payı içeren gerçekçi teklif bekliyoruz.” dedi

Bize bahaneler üretilmesin’ diyen Memur Sen İl Başkanı Fatih Okumuş;

“Memur-Sen ve 11 yetkili sendikamızla 7. Dönem toplu sözleşmede masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı, kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifleri protesto ediyoruz. Kamu İşvereninin, masanın emek tarafının sesini duymadığını düşündüğümüz için 81 ilden sesimizi yükseltmek üzere bugün buradayız. Buradan, “sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır” sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz; 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz.” diye konuştu

Kamu işvereninin memurların beklentilerini hala anlayamadığını belirten Okumuş, konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Kamu İşvereni ilk teklifini 2 puan artırarak %25’e çıkarmıştır. Bu ne demektir? Sorunlarınız çözülmesin, enflasyon baskınız devam etsin, maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir. Teklif, bu haliyle, Merkez Bankasının 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır. Şimdi kısa bir ifade ile bu durumu özetlemek istiyorum…Kamu İşvereni diyor ki; 2023 yılında enflasyon %58 çıkacak. Kamu görevlisi %25 enflasyon farkı alacak. Peki 2024 yılı için beklenti olan %33 oranına ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor. Neden teklif hala beklentinin bile yakınına ulaşmıyor? Bu durum Kamu İşvereninin kendi verileriyle çelişmesi, kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir. Kamu İşvereninin bu teklifi ne rasyonel ve ne de gerçekçidir.

‘MÜZAKERE, ZAMAN KAZANMA ZEMİNİ DEĞİLDİR’

Strateji uygulayarak çözümsüzlüğe sevk etmek değildir. Biz, Kamu İşvereninin ayakları yere basan teklifini, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifini duymak istiyoruz. Refah payı dedik, ses yok… En düşük memur maaşında hesap hatası var, düzeltinsin dedik, ses yok. Emekli maaşıyla ilgili feryatları dile getirdik, ses yok Seyyanen yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira yardımı konusundaki teklifimiz, üstelik, siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok. Bu hususların yanı sıra; şeflerin, müdürlerin ücret skalası bozuldu, düzeltilsin dedik, ses yok. Mühendisler büyük projelerle ülkeye katkısının karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Akademisyenler bilgisinin, fikrinin, akademik kariyerinin karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Kamu personel sisteminin bütünlüğü bozuldu, bunu düzeltmenin en doğru yeri toplu sözleşme masasıdır dedik, yine ses yok. Diğer taraftan, Akaryakıta gelen zamlar, ulaşıma gelen artışlar hepimizi zorluyor, Emtia ürünlerindeki fiyat artışları, insaf sınırını aşan kiralar geçim sıkıntımızı büyütüyor. Sabit gelirliler olarak, alım gücümüz düştü, her geçen gün sosyal maliyet artıyor, psikolojik maliyet aklımızı, enerjimizi sömürüyor. Bu verilerden hareketle açıkça deklare ediyoruz… Kamu İşvereninin öngörüleri tutmuyor. Enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir adım için “refah payı” uygulaması artık şarttır.

‘BİZE BAHANELER ÜRETİLMESİN’

Onun için, sözü fazla dolaştırmadan, maliye söylemlerine sığınmadan, hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın 2023 Seçim Beyannamesini açıklarken ifade ettiği “enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz.” vaadi masada hayata geçirilsin… Büyük ve Güçlü Türkiye için güçlü memur. Güçlü memur için de refah payı şart. Onun için Memur-Sen olarak bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz: Alın terinden tasarruf olmaz… Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün. Bize bahaneler üretilmesin. Memur-Sen ailesi olarak, sorumluluklarımızın bilincinde bir kitleyiz… Biz ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız, ne zaman zorda kalsa; yaşadığımız sorunlarda, doğal afetlerde, bu ülkenin ve aziz milletimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Toplu sözleşme masasında da bugün burada da; sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Kamu işvereninin de sesimizi duymasını, gereğini yapmasını bekliyoruz.”