Bilardo’da 2023 Langoni Türkiye Polo Turnuvası son etap müsabakalarında birinciliği Mustafa Alnar kazandı.

2-4 Şubat tarihleri arasında Çorum Anitta Otel’de yapılan turnuva Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden üç Azerbaycan ve Almanya’dan birer olmak üzere toplam 64 sporcu mücadele ettiler.

Zorlu müsabakalar sonunda birinciliği Mustafa Alnar finalde Saki Kanatlar’ı yenerek alırken üçüncülük kupasını ise Alman bilardocu Ralf Souguet aldı.

Gözden kaçırmayın Kültürspor 4x4’lük

Dördüncülük ödülü ise Sami Erkan Köylü’nün oldu.

Sponsor firma tarafından toplam 120 bin liralık ödül dağıtıldı.

Buna göre birinci olan Mustafa Alnar 34 bin TL, ikinci olan Saki Kanatlar 18 bin TL, üçüncü olan Ralf Souguet ise 9 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Sıralamala müsabakaları sonunda ise 4-7 içinde olan sporcular 4 bin 500 TL, 8-16 sırada yer alan sporculara 2 bin TL, 17-32 sırasında yer alan sporcular ise bin TL ödül aldılar.

Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç, Longoni Türkiye Polo Turu son etap müsabakalarının Çorum’da düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, “İlimize ülkemizin değişik illerinden ve yurt dışından sporcuların gelmesi sevindirici. Renkli görüntülere sahne olan maçlar izledik. Uluslararası arenada başarı elde sporcuların tecrübesinden hepimiz faydalandık. Dereceye giren, giremeyen tüm sporcuları yürekten tebrik ediyorum. Bu organizasyon boyunca bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar’a da teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi