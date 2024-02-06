Çorum 'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ortaokul öğrencisi Selim Çiçek, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Çiçek, okuldan çıktıktan sonra kurs için İl Müftülüğüne gittiği sırada İl Emniyet Müdürlüğü önünde 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Polis memurlarınca köpeklerden kurtarılan çocuk, bölgeye çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Halim Çiçek, AA muhabirine, oğluna 3 köpeğin saldırdığını ve bir köpek tarafından ısırıldığını söyledi.

Saldırıdan polis memurundan gelen mesajla haberdar olduğunu belirten Çiçek, "Saldırıyı öğrenince eşimle hastaneye geldik. Oğlumuzun durumu iyi. Oğlumun şu an sağ kalçada köpek ısırıkları var, kanama yapıyor. Ayrıca sol el parmaklarında da çizik ve yüzülmeler var." dedi.

Oğlunun hayati tehlikesi bulunmadığı için şükrettiklerini dile getiren Çiçek, "Ancak sokak köpeği olduğu için kuduz aşısı tedavisi uygulandı. Eldeki çizikler için yaralar için de ayrı bir krem tedavisi uygulayacaklar." diye konuştu.

Çiçek, başka çocukların sahipsiz hayvanların saldırısına uğramasını önlemek için gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek, "Şu an bu benim başıma geldi ama başkasının başına gelmesini hiçbir zaman arzu etmem. Sokak köpekleri aşırı şekilde başıboş dolaşıyor. Yetkililerin bu konu hakkında duyarlı olmasını ve gerekli önlemleri alınmasını rica ediyorum. Parklarda, bahçelerde başıboş gezen köpekler var. Çocukların ve insanların yaygın olduğu yerlerde önlemler alınırsa herkes için faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çiçek, saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.