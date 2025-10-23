Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisine “Ali Mahir Başarır’ın Çorum Şubesi” diyen AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’a cevap verdi.

“Şahsıma ve Grup Başkanvekilimize laf edenlere bir kez daha ve ısrarla aynaya bakmasını tavsiye ediyorum” diyen Milletvekili Tahtasız, Alar’a şu sözlerle cevap verdi:

“Bu halka ve partimize yıllarca hakaretin ötesinde küfre varan cümleler sarf eden Cumhurbaşkanının sözlerini eleştiri diye niteleyenler, bizlerin makama saygımızdan dolayı eleştiri sınırları içerisinde tuttuğumuz cümlelerimize diyecek bir şeyi yoktur. “Dinime dahleden Müslüman olsa bari” misali Türkiye’deki ve Çorum’daki meselelere siyaset ve çözüm üretemeyenler, Grup Başkanvekilimiz Sn. Ali Mahir Başarır ve şahsıma dil uzatmış.

Deveye sormuşlar, boynun neden eğri? Deve, nerem doğru ki demiş. Sözlerinde, yaptıklarında ve icraatlarında doğrunun yanından geçmeyenler bize siyasi ahlak dersi vermeye çalışanlar önce aynaya baksınlar. İğneyi kendilerine, çuvaldızı başkalarına batırsınlar. Önce bu sözlerin hesabını versinler, sonra da çıkıp bu halktan yıllardır dilemedikleri özrü dilesinler. Bu halk neyin ne olduğunu da, kimin ağzının bozuk, kimin ayrımcı olduğunu da gayet iyi biliyor. Gerekli cevabı vermek için de iktidarın getirmekten korktuğu, korkudan tüm tuşlara bastığı sandığı bekliyor. O sandık elbet gelecek ve halkımız tüm bu hakaretlere en güzel cevabı verecek.”