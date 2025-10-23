AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’ın Çorum Şubesi olarak isimlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı çirkin sözlere tepki gösteren Alar, aynı istikamette yürüyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı ise Ali Mahir Başarır’ın Çorum şubesi olarak tanımladı.

İşte Alar’ın o açıklaması:

“CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kullandığı ifadeler, milletimizin siyasetten beklediği olgunlukla bağdaşmayan bir seviyesizliğin yansımasıdır.

EDEP VE AHLÂK ÖLÇÜLERİ TAMAMEN YOK SAYILDI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kullandığı çirkin sözler ve Ali Mahir Başarır’ın Çorum şubesi olan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği “diktatör” ifadeleri; siyasi muhalefet sınırlarını aşmış, edep ve ahlak ölçülerini tamamen yok saymıştır. Bu çirkin üslubu şiddetle kınıyoruz.

DEĞERLERİMİZLE KONUŞURUZ

AK Parti, liderinden her kademedeki mensubuna kadar ilkesel duruşundan taviz vermeyen bir siyasi kadrodur.

Bu millet, öfkeyle değil; vakar, saygı ve sorumlulukla temsil edilir. Bizim davamızın merkezinde insan vardır; ahlak ve millet sevgisi vardır. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde eser üretmek, milletin derdiyle dertlenmek vardır. Nefret diliyle değil, değerlerimizle konuşuruz.

SİYASET HAKARET, İFTİRA VE YALAN İLE YAPILMAZ

Siyaseti “hakaret, iftira, yalan” ile yapmaya çalışan ana muhalefet partisi yöneticileri iyi bilmelidir ki; Türkiye’yi öfkeyle, kinle değil, hizmetle yönetenler kazanır.

Biz tehditlerle, hakaretlerle değil; milletin duasıyla, eser ve hizmet siyasetimizle yol yürüyoruz. Milletimiz, seviyesizce hakaret edenlerin değil; hizmet edenlerin yanında olmaya devam edecektir. Milletimizin iradesiyle kavga edenler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaybedenlerin tarafında olacak.

BU TARZ SİYASET CHP’NİN KONUMUNU DEĞİŞTİRMEZ

Bu gidişle, bu tarz siyasetle CHP’nin konumu asla değişmez. Milletimiz, CHP’nin kin ve nefreti bitiremeyen anlayışını çok iyi görmekte ve 23 yılı aşkın süredir milletin iradesine hakaret eden bu zihniyete her seçimde sandıkta net bir cevap vermektedir.” (Haber Merkezi)