İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Çorum Valiliği himayelerinde düzenlenen, “Bir Okul, Bir Umut – Gazze Kermesleri” kapsamında il genelindeki 188 okulda toplam 6 milyon 13 bin 270 TL yardım toplandı.

Bu kapsamda Vali Ali Çalgan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Uslu’yu makamında kabul etti.

Toplanan yardımın 5 milyon 515 bin 750 TL’si AFAD’a, 497 bin 520 TL’si ise Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi aracılığıyla Filistin ve Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Çorum’daki okulların sergilediği dayanışmanın önemine dikkat çeken Vali Çalgan, sürece destek veren Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere tüm okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Vali Çalgan, Çorum eğitim camiasının gösterdiği bu birlik ve dayanışma ruhunu “takdire şayan” olarak nitelendirerek herkese teşekkürlerini iletti.