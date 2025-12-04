Samsun'da 41 yılı aşkın süredir evli çiftler için ücretsiz ve kapsamlı check-up hizmeti sunulmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi kentteki yaşlı bireyler için proje hayata geçirdi.

Uzun yıllar boyunca birlikteliklerini sevgi, saygı ve fedakârlıkla sürdüren büyüklerin hem sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirmelerini desteklemek hem de uzun soluklu evliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla 65 yaş üstü ve 41 yıllık evli çiftlere ücretsiz kapsamlı check-up hizmeti sunulmaya başlandı.

Projenin ilk gününde başvuru yapan çiftler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden alınarak sağlık merkezine götürüldü.

Burada kan tahlillerinden solunum fonksiyon testine (SFT), odyometri (işitme testi) uygulamasından akciğer röntgenine ve elektrokardiyografiye (EKG) kadar birçok taramadan geçirildi.