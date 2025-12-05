İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çorum’a kazandırılan Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine; Şırnak’ta şehit olan Özel Harekât polisi Emre Beker’in adının verilmesi talebi Bakan Yerlikaya’ya iletildi.

Milletvekili Ahlatcı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şırnak’ta yürütülen operasyon sırasında şehit düşen Özel Harekât polisimiz Emre Beker’in aziz hatırası hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’ne şehidimizin isminin verilmesi yönündeki talebimizi İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya ilettik.

Değerli şehidimizin adının yaşatılması, hem şehrimiz hem de teşkilatımız için önemlidir. Bu doğrultuda gerekli değerlendirmelerin yapılmasını talep ettik. Aziz şehidimizin hatırasını yaşatacağız.”