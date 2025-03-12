Çorum kamuoyunda günlerdir bir inşaat mühendisinin projelerde yaptığı usulsüzlüğü konuşuluyor.

Çorum Belediyesince statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığı tespit edilen inşaat mühendisi M.Ö. tutuklanırken, Vali Ali Çalgan olayın çok yönlü soruşturulacağını söyledi.

Olayı araştırması için Ankara’dan bir müfettişin görevlendirildiğini belirten Vali Çalgan; “Bu olay meydana geldiği günden bu yana belediye başkanımızla beraber hangi binalarda bu kişinin projeleri olduğunun tespitini yaptık. Olayın birkaç boyutu var. Hiçbir boyutu ihmal edilmeksizin gerekenler yapılmakta. Olayın bir boyutu usulsüzlüğü yapan mühendis yada mühendislerin yakalanarak adalete teslim edilmesi. Bu kapsamda istismarı bizzat yapan bir mühendis tutuklandı. İkinci boyutunda bu ihmal ve usulsüzlük sağlıklı bir görev yapmakla tespit edilebilir miydi noktası var. Olayın kamu görevlileri sorumluluğu boyutu da önemli. Bu konuyla ilgili müfettiş talebimiz oldu. Üçüncü boyutta ise tutuklanan mühendisin yaptığı projeler ve binalar süratle tespit edilecek. Bağımsız bilirkişilerce hangi projelerde usulsüzlük yaptığı ortaya çıkarılacak. Sonra da bina sağlamlığı açısından önemli bir güvenlik sorunu yaratıp yaratmadığı noktasında bilirkişiler rapor hazırlayacak.