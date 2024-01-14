Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Çorum'dan geçtiğimiz yıl 1 milyar 42 milyon 309 bin dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

Mücevher sektörünün ihracatı, geçen yıl 7 milyar 640 milyon 637 bin dolarla rekor kırdı.

Alım heyetleri gerçekleştirerek ve yurt dışında düzenlenen fuarlarda boy göstererek pazar çeşitliliğini artıran mücevher sektörü, ihracatını tarihi seviyelere çıkardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 808 milyon 922 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin mücevher ihracatı, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 30,5 artışla 7 milyar 640 milyon 637 bin dolara çıkarak rekor kırdı.

Mücevher sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 3 milyar 205 milyon 310 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikler (BAE) olurken, 987 milyon 259 bin dolarla ABD ikinci ve 476 milyon 704 bin dolarla İsviçre üçüncü sırada yer aldı.

BAE'ye yapılan mücevher satışı 2022 yılına göre yüzde 181 artarak sektörün ihracatının yüzde 42'sini oluşturdu.

İsviçre'ye yapılan mücevher ihracatındaki yüzde 187,1'lik artış da dikkati çekti.

ÇORUM İKİNCİ SIRADA

İl bazında bakıldığında, geçen yıl mücevher sektöründe en fazla dış satım 6 milyar 428 milyon 677 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleşirken, İstanbul'u, 1 milyar 42 milyon 309 bin dolar ile Çorum takip etti.

Söz konusu dönemde, Kastamonu'dan 50 milyon 958 bin dolarlık, Ankara'dan 36 milyon 361 bin dolarlık ve Samsun'dan 23 milyon 537 bin dolarlık mücevher ihracatı yapıldı.

İHRACAT ARTIŞINDA DA ÇORUM İKİNCİ

Sektörün değer bazında ihracat artışında da İstanbul başı çekti.

İstanbul'dan mücevher ihracatı, ilgili dönemde 1 milyar 526 milyon 389 bin dolar artarken, Çorum'dan yapılan dış satım da 315 milyon 32 bin dolar artış kaydetti.

Çorum'u, 7 milyon 102 bin dolar ihracat artışıyla İzmir, 2 milyon 307 bin dolarla Antalya ve 2 milyon 76 bin dolarla Adana izledi.