Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, Çorum sanayi sitesinde artık çırak ve kalfaların yetişmediğine dikkat çekerek, ustalığında tehdit altında olduğuna değindi.

Mobilya imalat sektörünün içinde bulunduğu durumla ilgili tespitlerini paylaşan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal Murat Erdal, “Sanayide artık çırak ve kalfa yetiştiremiyoruz. Sıkıntı had safhada. Kalifiye eleman sorunu gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Sanayide çırak yetişmeyince tabi ki kalfada ustada yetişmiyor. Sanayide bir tabir var. Çırağı olmayan bir işin ustalığını yapamazsın. Sermaye sahibi olmak tek başına yeterli gelmiyor. TÜİK raporunda her 4 genç ten biri ne okulda nede işte. Şimdi yine güncel bir rapor hazırlanmış. Her 3 gençten biri ne işte ne okulda. Olay bu kadar ciddi. Bu durum çok önemsenmeli. Kesintisiz temel eğitimin sanayi ve imalat sektörüne faydasını yeniden tartışmak lazım. Eskiden ilkokulu bitirmiş okula hevesi olmayan çocuklarımızı velileri elinden tutup sanayiye getiriyordu. Ustaya çocuğumun eti senin kemiği benim diyordu. Bu durum 1450’li yıllardan beri böyle idi. Sanat öğrenmek, mesleki bilgi sahibi olmak Anadolu da kola takılan altın bileziktir. Anne ve babalara sesleniyorum. Çocuğunuz şayet okulda başarılı değilse ve eğitim hayatına devam etmeyecekse lütfen sanayiye getirin. Hem kötü alışkanlıklardan uzak olur hem de ömür boyu yaşamını sürdüreceği bir meslek öğrenir” dedi.

Açıklamalarını sürdüren Erdal, “Sektör temsilcileri olarak önerimiz, meslek liselerine daha çok önem verilip, meslek liselerimiz gerekiyorsa ek yatırımlarla güçlendirilmelidir. Ayrıca meslek liselerinde yetişen öğrencilerimiz iş dünyasına daha hızlı ve kolay adapte oluyorlar. Meslek liselerimizin bir an önce mevcut konum ve kapasitelerinin arttırılarak gerekli girişimlerin acilen yapılmasını devlet büyüklerimizden talep ediyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.