Çorumlu Atıcılar Konya’da düzenlenen 1. Bölgesel Ulusal Egemenlik Kupası Trap yarışmalarında mücadele ettiler.

25-27 Nisan tarihlerinde Konya Saraçoğlu Atış Poligonunda yapılan yarışmalarda Çorum’dan üç genç iki veteran ve on bir büyük olmak üzere 16 atıcı katıldı.

Yarışmalara bölgedeki illerden çok sayıda Atıcı katıldı. Çorum adına gençlerde mücadele eden sporculardan üçü final etabına kalmayı başardı.

Final etabında beklenen performansı gösteremeyen gençlerden İsa Caymaz dördüncü, Yağız Bayram beşinci Ertuğrul Çöp ise altıncı oldu.

Yıldız Avcılarspor Başkanı Yasin Yetim büyük erkekler kategorisinde katılan beş sporcunun ilk kez böyle bir organizede mücadele ettiğini belirterek performanslarının gelecek adına son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yetim, Çorum Atıcılığını geliştirmek için kulüp olarak ellerinden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceklerini belirterek sporcuları performanslarından dolayı tebrik etti.