Liseli B Gençler Voleybol’da Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Final maçında 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’ni 3-0 yenen Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi mutlu sona ulaştı,

14 takımın gruplarda yaptıkları maçlar sonunda yarı final maçlarını kazanan iki takım Atatürk Spor Salonunda Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ile 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi şampiyonluk için karşılaştılar.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi rakibi önünde fazla zorlanmadan 3-0’lık skorla galip ayrılarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ise ikincilik kupasını oldu. Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncülük ödülünün sahibi olurken Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ise dördüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.