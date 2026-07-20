Diyarbakır’da görev yaptığı sırada 30 Haziran’da kalp krizi geçiren ve hastanede yoğun bakıma alınan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişi Çorumlu Musa Eker, yaşam savaşını kaybetti.
Eker, için Valilikte tören düzenlendi.
Diyarbakır Valiliği önünde Musa Eker için düzenlenen törene Vali Murat Zorluoğlu ile mülki erkan katıldı.
Diyarbakır’da görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Musa Eker’in tabutu valilik önüne getirildi.
Helallik alındıktan sonra omuzlara alınan Eker’in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çorum'a gönderildi.
Eker'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çorum Eskice köyünde toprağa verilecek.