Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

ÇORUMLU ÇİFTÇİLER 2 BİN 800 BEKLİYORDU

Çorumlu çiftçiler ton başına 2 bin 800 lira beklediklerini açıklamıştı ama bakanlık bu yıl şeker pancarı alım fiyatını 2 bin 375 lira olarak duyurdu.